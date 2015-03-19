Президент Грузії не поїде до Москви на парад 9 травня

Про це повідомила міністр закордонних справ Грузії Тамара Беручашвілі, передають Новости-Грузия. "Президент Грузії отримав запрошення на 9 травня, але, наскільки я знаю, присутнім він там не буде", - заявила Тамара Беручашвілі.

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Раніше Москва направила низці світових лідерів запрошення відвідати парад на честь 70-ї річниці Перемоги над фашизмом. Однак на сьогоднішній день відомо, що від поїздки до Москви відмовилися президенти Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Словаччини. Президент США Барак Обама також не приїде в Росію 9 травня. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що не має наміру їхати в Москву, також як і канцлер Німеччини Ангела Меркель.