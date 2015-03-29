У МЗС Білорусі заявили, що не збираються обирати між Сходом і Заходом

Про це заявив під час міжнародного експертного форуму «Мінський діалог» перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Міхневич, пише Наша Ніва.

«Вибудовуючи союзницькі відносини з Російською Федерацією, ми жодною мірою не робимо це за рахунок утиску Євросоюзу. І навпаки, партнерські торгово-економічні зв'язки з ЄС ніяк не суперечать динаміці нашої тісної взаємодії зі Сходом», - заявив він.

На думку Михневича, односторонній геополітичний вибір - це взагалі хибний шлях.

Читайте такожЛукашенко: Деякі розумники вважають Білорусь частиною "русского мира" - забудьте (відео)«Останні події в Східній Європі наочно показали, наскільки неправильною і контрпродуктивною для держави може проявитися сама постановка питання про односторонньому геополітичний вибір», - підкреслив перший заступник міністра.

«На тлі драматичних подій, які відбуваються останнім часом, Республіка Білорусь стала, по суті, донором стабільності в регіоні, єдиною на даний момент державою «Східного партнерства», в якій відсутні територіальні суперечки з сусідами, немає внутрішніх конфліктів на релігійному та національному ґрунті», - додав він.