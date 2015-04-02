Десять осіб, які вижили в катастрофі траулера "Далекий Схід", знаходяться у важкому стані

Про це повідомив представник регіонального управління МНС, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"За попередньою інформацією, 10 осіб непритомні у важкому стані. Решта 53, які вижили, почувають себе нормально", - цитує ТАСС представника відомства.

За його словами, зараз вирішується питання про те, скільки людей буде евакуйовано вертольотом в Магадан.

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Розслідування обставин катастрофи траулера взяло на себе керівництво Слідчого комітету Росії, повідомив представник відомства Володимир Маркін.

Раніше повідомлялося, що всі врятовані члени екіпажу траулера, що затонув в Охотському морі, отримали сильне переохолодження.

Автономний морозильний траулер "Далекий Схід" затонув в Охотському морі в 300 км від Магадана в ніч на четвер. На його борту знаходилися 132 особи.