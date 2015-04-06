Підозрюваний у вбивстві Нємцова заявив, що вперше почув його прізвище в день затримання

Один із фігурантів справи про вбивство політика Бориса Нємцова Тамерлан Ескерханов не визнає провини. Про це він заявив в Басманному суді Москви, де вирішується питання про його арешт, передає ТАСС.

"Я завжди був упевнений, що я і моя велика родина живе в демократичній країні, де понад усе закон. Але тепер мені страшно, що коїться навколо - беззаконня. Я ніколи не робив нічого протиправного і сам завжди стояв на сторожі закону. Те, в чому мене звинувачують я не скоював. Прізвище Нємцов я почув у день затримання - 8 березня", - сказав він.

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Ескерханов у черговий раз заявив про наявність у нього алібі. Крім того, він зазначив, що за винятком Дадаєва інших фігурантів справи вперше побачив у залі суду. "Дадаєва я бачив кілька разів, але ні про що з ним не домовлявся", - уклав він.

Ескерханов попросив суд не брати його під варту.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці сепаратистів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.