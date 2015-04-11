Німецькі спецслужби кажуть про нову якість кібератак

Про це застеріг у ранковій програмі німецького телеканалу ARD 10 квітня заступник федеральної служби безпеки інформаційної техніки (BSI) Андреас Кенен, пише Deutsche Welle.

Підстави для таких тверджень з'явилися після виведення з ладу французького телеканалу TV5 Monde та його інтернетсайту 9 квітня, яке тривало одиннадцять годин.

За словами Кенена, ще "щастя", що чогось не трапилось в інфраструктурах Німеччини. Слабкою ланкою Кенен назвав промисловість. Водночас мережі федеральних відомств, що стосується кібернетичної безпеки, досить добре захищені, визнав представник BSI.

Приміром, компанії, які відповідають за енерго- та водопостачання в Німеччині, усе частіше застосовують керовані комп’ютером технології у своїх системах генерації та розподілу, вказав Кенен. Хоч, за його словами, багато підприємств розуміють, що їм варто було б захищати свої об’єкти від кібератак хакерів. "Утім, є ще ціла багато заходів з підвищення безпеки саме мереж, які слід вжити у наступні роки, бо того, що є зараз - недостатньо", - застеріг фахівець.

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Про зовсім новий вимір кібератак з боку ісламістів говорить і голова відомства з захисту конституції Ганс-Ґеорґ Маассен. Як заявив він у п’ятницю, 10 квітня, в інтерв’ю журналістам агенції Reuters, нещодавній напад на французький телеканал "становить наступальну демонстрацію сили проти демократичного ЗМІ". Маассен додав, що "електронний джихад" вже давно виношується ісламістами у їхніх планах боротьби проти так званих "невірних".

Однак досі кібератаки ісламістів в Європі обмежувалися нецілеспрямованими масованими нападами або ж маніпуляцією інтернет-сайтів. А нещодавня атака на французький телеканал дає розпізнати "нову якість у віртуальному веденні війни", - додав представник спецслужб.