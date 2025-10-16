Зазначається, що євро досяг тижневого максимуму.

Долар США сьогодні, 16 жовтня, пішов донизу. Тиск на американську валюту чинить те, що торгова війна між Китаєм і США підірвала настрої інвесторів, а також зростаюча впевненість, що Федеральна резервна система США знизить цього року облікову ставку.

Агентство Reuters пише, що євро сягнув тижневого максимуму і зріс на 0,12% до 1,1661 долара, оскільки трейдери готувалися до продовження історії з прем'єр-міністром Себастьєном Лекорну в головній ролі, на якого очікує голосування про недовіру в парламенті.

Цього тижня увага інвесторів була зосереджена на торговельній війні між найбільшими економіками світу, під час якої американські чиновники різко розкритикували розширення Китаєм контролю над експортом рідкісноземельних металів як загрозу глобальним ланцюжкам поставок.

Міністерство торгівлі Китаю захистило ці заходи, вказавши на дії США щодо китайських товарів і компаній і назвавши критику з боку США лицемірною.

Це підривало курс долара протягом усього тижня. Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, знизився на 0,16% до 98,512, що означає тижневе падіння на 0,33%.

Курс долара в Україні 16 жовтня

Нацбанквстановив на сьогодні офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар. Що стосується євро, то гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,53 гривні за один євро.

