Одне з головних питань - скільки ж ракет США можуть відправити Україні.

Ракети Tomahawk, які президент США Дональд Трамп може потенційно передати Україні, зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів. Однак є можливість запускати їх і з суші. Для цього ЗСУ знадобляться спеціальні пускові установки - системи середньої дальності Typhon армії США або ж системи дальнього вогню морської піхоти, пише Financial Times.

У разі схвалення передачі ракет, їх можуть поставити відносно швидко. Найімовірніше, керувати і обслуговувати крилаті ракети Tomahawk, якщо їх поставлять Україні, будуть американські підрядники, а не українські військові.

Високопоставлений західний чиновник повідомив ЗМІ, що такий підхід дає змогу мінімізувати ризики ескалації та запобігти передачі чутливих технологій. Навчання українських військових буде обмеженим, оскільки Tomahawk вимагають складних систем навігації та наведення, а їхні "чорні скриньки" перебувають під контролем США.

Залишається невідомим і те, яку кількість ракет "Томагавк" США будуть готові продати союзникам для подальшої передачі Україні. Адже американські військові "витрачають їх швидше, ніж закуповують". Приміром, з 2022 року США закупили лише 202 ракети, а використали - з 2024 року - щонайменше 124 (проти хуситів та Ірану).

"Якщо ми й надамо "Томагавки", то це буде не дуже велика партія, а це означає, що Зеленський повинен буде дуже обережно підходити до їхнього використання", - зазначив колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд. Ракети повинні будуть використовуватися тільки проти найбільш стратегічно важливих цілей з найбільшими шансами на успіх.

Зараз же в арсеналі США можуть перебувати близько 4150 ракет Tomahawk, вважає колишній співробітник Пентагону Марк Кансіан, наголосивши, що американці все ж будуть готові розлучитися з "сотнями" цих ракет.

Крім практичного використання, ракети "Томагавк" послужили б важливим "політичним сигналом" із Вашингтона. Однак введення у війну в Україні може бути все ж символічним, ніж рішучим. До того ж, США, ймовірно, суворо контролюватимуть вибір цілей, щоб запобігти ескалації.

Ракети "Томагавк" для України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чим унікальні "Томагавки" і чому Трамп може подарувати їх Україні. Завдяки великій дальності, точності та відносно низькій вартості порівняно з пілотованими ударами, "Томагавки" давно є ключовим елементом арсеналу Пентагону.

За більш ніж чотири десятиліття США застосували в бойових діях понад 2 300 цих ракет.

Крім того, можливу передачу Україні "Томагавків" прокоментував і генсек НАТО Марк Рютте. Зрештою Путін має сісти за стіл переговорів.

