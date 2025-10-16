Названо п'ять найпопулярніших брендів смартфонів у 2025 році

Аналітики підрахували, що Galaxy продаються краще, ніж iPhone уже третій квартал поспіль.

У мережі з'явилася статистика щодо світових продажів смартфонів у 2025 році: Samsung обходить Apple уже третій квартал поспіль, незважаючи на сильний старт iPhone 17.

Аналітики підрахували, що всього за 3 квартал 2025 року Samsung поставила 61,4 мільйона пристроїв Galaxy, а Apple – 58,6 млн iPhone. Таким чином на корейський бренд припадає 19% від усіх продажів, а на Купертіно – 18,2%.

До п'ятірки за світовими продажами також увійшли китайські виробники Xiaomi, Transsion (Tecno, Infinix) і vivo. Сам ринок смартфонів зріс на ~3% у річному обчисленні.

Аналітики очікують, що в 4 кварталі 2025 року Apple обійде Samsung, оскільки нова лінійка iPhone демонструє високий попит, що змусило компанію нарощувати виробництво. Зокрема попит на базовий iPhone 17 був настільки високим, що навіть у самій Apple здивувалися кількості попередніх замовлень.

Нагадаємо, вчора Apple презентувала довгоочікувані пристрої на новому чипі M5: оновлене залізо отримали iPad Pro, MacBook Pro і Vision Pro.

Samsung раніше цього тижня презентувала смартфон Galaxy M17. При ціні дешевше 150 доларів пристрій отримав якісний дисплей, потрійну камеру та 6 років оновлень ОС.

