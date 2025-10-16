Рослина під назвою нетреба швидко росте, висмоктує з ґрунту вологу, затіняє все навколо і буквально витісняє місцеві види.

У Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) зафіксували отруйну рослину – нетребу звичайну, яка "вбиває" навколо себе всі інші види.

За інформацією науковців, нетреба звичайна (Хanthium strumarium) – однорічна трав’яниста рослина, отруйна, використовується у медичних цілях.

"На перший погляд – звичайна рослина. Але вона росте блискавично, висмоктує з ґрунту воду, затіняє все навколо і буквально витісняє місцеві види. Через це нетребу внесено до "Чорного списку" інвазійних рослин України. Вона — непроханий гість у наших екосистемах!" - наголошують у заповіднику.

За словами співробітниці наукового відділу нацпарку Наталії Товстухи, перед природоохоронцями стоїть задача запобігати розповсюдженню цієї особливо небезпечної інвазійної рослини, стримати її поширення і захистити природне фіторізноманіття краю.

Нетреба звичайна: що про неї відомо

Нетреба звичайна – однорічна трав'яниста рослина. Народні назви: нетреба колюча, страхополох. Росте в Європі, Північній Америці, помірних районах Азії. Поширилася в Африці, Австралії, Океанії та Південній Америці. Росте на вологому піщаному ґрунті по берегах річок і канав, біля парканів, доріг, на пустирях, сміттєзвалищах, у посівах бавовника та інших культур.

Стебло пряме, жорстке, гіллясте, сірувато-зелене або червонувате, коротко шорстко-волосисте. Висота – 30-120 см. Листки серцеподібні, трьох-п'ятилопатеві, по краях нерівномірно зубчасті, з черешками, зверху – зелені, знизу – світло-зелені, до 10 см завдовжки. Плоди довгасті, округлі, колючі, чіпкі сім'янки — реп'яхи до 1-2 см в діаметрі.

Хімічний склад вивчений недостатньо. Листя містить порівняно багато йоду, алкалоїдів та аскорбінової кислоти (близько 31,8 мг%), а насіння – олії, смоли, глікозид ксантострумарин і йод.

Згідно з відкритими джерелами, рослина сприяє зменшенню розмірів щитоподібної залози при зобі й володіє антисептичною, фунгіцидною, протизапальною дією, є слабким знеболюючим, потогінним та жарознижуючим засобом. Відвар з цих рослин приймають при проносі та кривавому проносі при шигельозі, при астмі, спазмах в горлі та при геморої. Їх навіть використовують як зовнішній засіб при дитячій кропив'янці, діатезі та різних захворюваннях шкіри: лишаях, вугрях, висипах. У китайській народній медицині рослину застосовують як жарознижувальний, потогінний, заспокійливий засіб при ревматизмі та переохолодженні. Плоди використовують у вигляді мазей при екземі, сверблячих висипках, корості та укусах комах.

Водночас науковці попереджають: нетреба звичайна — отруйна рослина, тому її внутрішнє застосування вимагає великої обережності.

