Нова партія загарбників, що прибула з напрямку окупованого Криму, ймовірно скоро буде на фронті.

Кремль перекидає на Донеччину, у тимчасово окупований Маріуполь, елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

"Фіксуємо перекидання в Маріуполь елітних підрозділів спецназу ФСБ та морської піхоти. Це вже вдруге за осінь", - написав він у Telegram

За слова Андрющенка, перше таке перекидання було у вересні. Фахівець уточнює, що тоді перед подальшим переміщенням морська піхота противника була уражена у пункті дислокування в селі Урзуф Донецької області, на базі колишнього пансіонату "Квант".

"Тепер нова партія, але вже на території ММК імені Ілліча. Прибули з напряму Криму. Судячи за поведінкою, на доукомплектування та злагодження. Скоро будуть на фронті", - зазначив курівник центру.

Раніше OSINT-аналітик Unit Observer повідомив, що російські війська перекидають сили для проведення наступу на Дніпропетровську область. Йшлося, що триває передислокація ворожих військ з південної частини Покровська – на той момент 90-та танкова дивізія знаходилась на півдні від Іванівки-Новопавлівки. Водночас ще чотири бригади противника передислоковані з Покровська в напрямку Новопавлівки.

Окупанти намагаються прикрити свої НПЗ від українських дронів

У вересні керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко розповів, що окупанти для прикриття своїх нафтопереробних підприємств з району Маріуполя перекидають зенітно-ракетні комплекси "Тор" ближче до Ростовської області (РФ). За його словами, колона ППО "Тор" в’їхала в місто та проїхала до укриття. Йшлося, що окупанти намагаються прикрити свої НПЗ від українських дронів.

