У мобільному застосунку популярного в Україні банку стався збій

У клієнтів спостерігаються проблеми з авторизацією та роботою деяких функцій.

У мобільному застосунку monobank стався частковий збій. Наразі не працюють деякі функції, низка клієнтів не може авторизуватися.

Як повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, це сталося через акцію: на честь досягнення позначки у 10 мільйонів клієнтів у застосунку запустили гру з пошуком "лимонів". Проте сервери не витримали навантаження.

Як пишуть у соцмережах, частина клієнтів не може авторизуватися у застосунку, у деяких не працюють окремі функції.

10 жовтня у роботі цифрових сервісів Sense Bank стався масштабний збій після російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. У пресслужбі банку повідомляли, що це пов'язано зі збоєм в онлайн-інфраструктурі партнера фінустанови.

Тоді клієнти повідомляли про неможливість не лише скористатися застосунком Sense Bank, а і розрахуватися карткою та зв'язатися зі службою підтримки банку.

У квітні 2025 року в Україні стався масштабний збій в роботі банківських терміналів та інших сервісів, зокрема державних. Зокрема не працювали державний портал "Дія", сервіси "Нової пошти", також у всіх регіонах спостерігалися збої в роботі платіжних терміналів. Пізніше в "Дії" повідомили, що збій стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

