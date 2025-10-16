Влада повідомляє, що електропостачання зникло в населених пунктах, прилеглих до пошкодженої підстанції.

У Росії скаржаться на атаку безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області.

Про атаку повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, який зазначив, що їхніми силами протиповітряної оборони було "відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області".

Відео дня

За його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП "Балашовська" було зафіксовано загоряння, яке "оперативно ліквідується протипожежними силами".

"Ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів. Пошкоджень житлових будівель і постраждалих немає", - зазначив Бочаров.

Результати ударів по НПЗ Росії

Як повідомлялося, раніше в Bloomberg зазначили, що експорт нафтопродуктів із Росії в першій декаді жовтня продовжив падіння, оновивши антирекорд щонайменше з початку 2022 року.

При цьому, підкреслюється, що зниження експорту нафтопродуктів - це наслідок результативних ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Вас также могут заинтересовать новости: