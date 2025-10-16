Негайне припинення закупівлі російської нафти Індією загрожує зростанням світових цін на нафту та зростанням інфляції.

Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти, після заяви президента США Дональда Трампа про наміри Індії припинити купівлю сировини у Москви, повідомляє Reuters.

Джерела видання зазначають, що буде важко негайно припинити закупівлю російської нафти, оскільки раптовий перехід на інші види сировини призведе до зростання світових цін на нафту, і загрожує інфляцією.

Співрозмовники Reuters додали, що, індійські нафтопереробники наразі не отримували офіційного повідомлення від уряду про завершення імпорту російської нафти.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп 15 жовтня заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді запевнив, що Індія припинить купувати нафту в Росії.

"Я був незадоволений тим, що Індія купує нафту, і він (Моді, - УНІАН) запевнив мене, що вони не купуватимуть нафту в Росії", - сказав Трамп журналістам під час заходу в Білому домі 15 жовтня.

Зі свого боку міністерство закордонних справ Індії заявило, що обговорює поглиблення енергетичної співпраці зі Вашингтоном, однак не згадало про відмову від російських енергоносіїв.

"Нинішня адміністрація продемонструвала зацікавленість у поглибленні енергетичної співпраці з Індією. Обговорення тривають", - заявив речник МЗС Рандхір Джайсвал.

На тлі планів індійських НПЗ скоротити імпорт російської нафти та заяви Трампа ціни на нафту зранку 16 жовтня зросли. За даними порталу investing, станом на 11:38 за київським часом, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 48 центів, до 62,39 долари за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 52 центи, до 58,79 доларів за барель.

Відмова Індії від російської нафти та мита Трампа

На тлі посилення тиску адміністрацією Трампа на покупців російської нафти, міністр нафти Індії Хардіпа Сінгх Пурі у липні 2025 року заявив про відмову від імпорту "чорного золота" з РФ в разі потрапляння його під вторинні американські санкції

Більше того, на початку серпня стало відомо, що індійські державні НПЗ зупинили купівлю російської нафти.

Пізніше, з огляду на непублічну сварку між прем’єром Індії та президентом США, відсутність прогресу у торговельних перемовинах між Вашингтоном та Нью-Делі та високі американські мита на товари з Індії індійські посадовці заявили, що Нью-Делі не буде прощатися з російською нафтою.

Втім, у вересні у відносинах між Вашингтоном та Нью-Делі відбулося потепління, а міністр торгівлі Індії Пійюш Гойал заговорив про збільшення закупівлі американської нафти та газу. Індія навіть неофіційно заявила про готовність відмовитися від російської нафти, однак, за умови дозволу Вашингтона на імпорт нафти з Венесуели чи Ірану.

