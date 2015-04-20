США і Філіппіни почали найбільші за останні 15 років спільні військові навчання

Як повідомляє ТАСС, загалом в навчаннях "Плечем до плеча" (Balikatan, Shoulder-to-shoulder) в цьому році беруть участь понад 11 тис. солдатів.

В ході десятиденних маневрів будуть, зокрема, відпрацьовуватися авіаційні удари американських винищувачів і реальні бойові дії на суші. "Навчання, які пройдуть на цьому тижні, є частиною стратегії по розвороту США в бік Азії", - зазначив генерал-майор ЗС Філіппін Рауль дель Розаріо.

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Повідомляється, що протягом найближчих п'яти років США планують провести в цьому регіоні 29 навчань спільно з 12 різними державами.