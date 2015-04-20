Влада ЄС терміново обговорить незаконну міграцію після трагедії в Середземному морі

Засідання скликано через трагедію, якa сталася у Середземному морі, де в результаті аварії судна з 950 біженцями з Лівії потонули майже всі, врятувалися 50 чоловік.

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Про відповідне спільне засідання перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ повідомила у понеділок в Люксембурзі Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я рада сказати, якщо можна радіти з цього приводу, що це відбудеться сьогодні - міністри внутрішніх справ приєднаються до нас (міністрів закордонних справ) у другій половині дня сьогодні, і ми будемо обговорювати проблеми міграції також з метою підготовки рішення у цьому напрямку для президента Туска (президент Європейської Ради Дональд Туск) та для надзвичайної Європейської Ради пізніше на цьому тижні", - сказала вона.

Федеріка Могеріні наголосила, що головне питання - "вибудувати разом спільну європейську відповідальність стосовно того, що відбувається у Середземноморському регіоні". "Немає легкого чи магічного вирішення, але є відповідальність, яку ми повинні нести разом. У нас є інструменти зовнішньої політики, які ми будемо обговорювати з міністрами закордонних справ, але також є і відповідальність, яка не в руках міністрів, але в руках глав держав та урядів. Тому ми почнемо координувати з міністрами внутрішніх справ, зокрема присутність у морі, розподіл відповідальності та прийом біженців та мігрантів. Це те, що ми будемо обговорювати сьогодні у другій половині дня", - деталізувала високий представник.

Також питання ситуації в Лівії стоїть, як першочергове, на порядку денному засідання міністрів закордонних справ. "Перш за все, як вам відомо, я вирішила поставити першим питанням порядку денного ситуацію в Лівії", - підкреслила Федеріка Могеріні.

Вона нагадала, що на останньому засіданні міністрів закордонних справ їй поставили завдання розробити план варіантів ЄС для допомоги Лівії щодо "підтримки зусиллям ООН у пошуку домовленостей уряду національної єдності та почати конкретне планування стосовно того, як ЄС підтримає майбутній уряд національної єдності". "Після того, що сталося у Середземному морі, я відчула, що це наш моральний обов'язок сконцентруватися також на нашій відповідальності, щоб запобігти повторенню такого роду трагедій", - наголосила Федеріка Могеріні.