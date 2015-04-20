МЗС Росії відповів на претензії Норвегії через візит Рогозіна на Шпіцберген

Про це в понеділок, 20 квітня, повідомляється на сайті відомства, пише Дождь.

За словами офіційного представника МЗС Олександра Лукашевича, 19 квітня Рогозін у голові Державної комісії з питань розвитку Арктики брав участь у відкритті російської дрейфуючої станції «Північний полюс - 2015». Тому він зробив дві технічні зупинки в аеропорту Лонгієр на Шпіцбергені, звідки задіювався спеціальний російський літак, пристосований для посадки і зльоту з крижини.

Візит Рогозіна в російський селище Баренцбург на Шпіцбергені у відомстві пояснили паузою, що виникла через ускладнення погодних умов в районі станції.

«Використання архіпелагу для поїздки на "Північний полюс - 2015" було обумовлено причинами суто логістичного порядку та вимогами авіаційної безпеки у високих широтах», - зазначив Лукашевич.

Читайте такожЧерез візит Рогозіна на Шпіцберген Норвегія може посилити пропускний режим для росіян - ЗМІНапередодні, 19 квітня, в МЗС Норвегії зажадали пояснень від російської сторони через поїздки Рогозіна, включеного країнами Заходу в санкційні списки, на архіпелаг Шпіцберген.

Представник відомства Фруда Андерсен заявив, що цей візит не порушує закон, але «прикрий» на тлі анексії Криму Росією та пов'язаних з цим санкцій. За його словами, норвезькі дипломати заявили посольству Росії в Осло, що фігуранти санкционных списків «небажані» на архіпелазі.

У відповідь на це МЗС Росії заявило, що реакція норвезької сторони на візит Рогозіна на Шпіцберген "викликає подив". Лукашевич нагадав про статтю 3 Договору про Шпіцбергені 1920 року, яка надає вільний доступ на архіпелаг громадянам країн-учасниць Договору.

«Зазначені односторонні санкції ніяк не скасовують це положення Договору і в даному разі нерелевантні. Таким чином, міжнародно-правових підстав для пред'явлення російській стороні жодних претензій немає», - зазначив офіційний представник відомства.

Архіпелаг Шпіцберген розташований у Північному Льодовитому океані. Найбільші острови архіпелагу - Західний Шпіцберген, Північно-Східна Земля і острів Едж. У відповідності з Договором про Шпіцбергені, підписаному в 1920 році, архіпелаг знаходиться в спільному володінні. На сьогоднішній день учасниками договору є понад 50 країн, у тому числі і Росія.

Однак, згідно з особливим статусом Шпіцбергена, крім Норвегії тільки Росія веде там значну господарську діяльність. Так, вугілля в місцевих шахтах добувають норвезька компанія Store Norske і російський державний трест «Арктикуголь».

На острові Західний Шпіцберген Росія має населений пункт - селище Баренцбург, а також законсервовані селища Піраміда і Грумант. На островах архіпелагу дві офіційні мови - російська і норвезька. Для відвідування Шпіцбергена росіянам не потрібно отримувати візу.

Однак з Росії дістатися до Шпіцбергена можна тільки кораблем. Прямого цивільного сполучення між Мурманськом і Баренцбургом зараз немає, тільки комерційна навігація.