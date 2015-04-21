Шотландські націоналісти не виключають проведення другого референдуму щодо незалежності

Про це заявила лідер Шотландської національної партії (SNP) Нікола Стерджен, передає LB.ua з посиланням на The Daily Mail.

"Це може змусити Единбург покинути ЄС проти його волі. Місцеві жителі по всій Шотландії піднімуть протести, щоб переглянути питання про вихід країни зі складу Великобританії. Це відбудеться незалежно від того, запропоную я їм це чи ні", - заявила вона.

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Голосування з питання про незалежність Шотландії відбулося 18 вересня 2014 року. Близько 55% учасників референдуму висловилися за збереження країни у складі Сполученого Королівства. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кэмерон пообіцяв розширити повноваження Шотландії.

У січні 2013 року Кемерон заявив, що поставить на голосування питання про членство Сполученого Королівства в Євросоюзі до 2017 року, якщо його Консервативній партії вдасться здобути перемогу на парламентських виборах 7 травня 2015 року.

Питання про референдум з питання про членство Великобританії в ЄС вже піднімалося в 2011 році. Тоді депутати, серед яких більшість були лейбористами і ліберальними демократами, відхилили його проведення. Проти референдуму виступив і сам Кемерон, аргументуючи це тим, що час вибрано невдало, а Європа знаходиться у глибокій кризі.

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Великобританія приєдналася до Євросоюзу в 1973 році. Тим не менш, країна зберегла власну національну валюту і відмовилася входити в Шенгенський безвізовий простір.