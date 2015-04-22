Саакашвілі сумнівається, що Росія дозволить залучити Обаму до переговорів по Україні

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Саакашвілі висловив під час брифінгу у Харкові, коментуючи пропозиції залучити до переговорів президента США.

«Чим більше у нас друзів за столом переговорів, тим ми більше захищені. В цьому сенсі я думаю, це (залучення до переговорів президента США — УНІАН) добре, але я думаю, Росія цього не допустить з багатьох зрозумілих причин. Так само як вона не допустить сюди миротворців, так само як вона заперечує проти міжнародного формату. Вона не хоче прозорості», - сказав Саакашвілі.

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Він також наголосив, що політика президента Росії Володимира Путіна полягає в тому, щоб вносити суперечності серед членів західного альянсу, роз'єднати Америку та Європу, а також грати на протиріччях в межах Євросоюзу та спробувати залишити Україну «сам на сам» із так званими «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомляв УНІАН, посол США в Росії Джон Теффт заявив у Москві про те, що президент США Барак Обама готовий взяти участь у роботі «нормандської четвірки» щодо врегулювання ситуації на сході Україні в разі отримання відповідного запрошення.

Теффт зазначив, що не має прямої інформації від Обами з приводу ставлення американського президента до можливості участі в роботі «нормандського формату», однак висловив думку, що він поставився б до цього позитивно.

Зараз у «нормандську четвірку» з врегулювання ситуації на сході України входять Україна, Росія, Франція, Німеччина.