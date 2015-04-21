Обама готовий приєднатися до роботи «нормандської четвірки» - американський посол

Про це сказав американський посол в Москві Джон Теффт, передає «Росбалт».

«Я думаю, що якби його запросили, то він би з радістю погодився брати участь у цьому процесі», - сказав посол сьогодні в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

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Теффт зазначив, що не має прямої інформації від Обами з приводу ставлення американського президента до можливості участі в роботі «нормандського формату», однак висловив думку, що він поставився б до цього позитивно.

«Я з ним про це не говорив, але мені здається, що це так», - сказав Теффт.

Зараз у «нормандську четвірку» з врегулювання ситуації на сході України входять Україна, Росія, Франція, Німеччина.

Нагадаємо, 14 ківтня УНІАН повідомляв, що "Нормандська четвірка" закликала припинити бойові дії і відвести важке озброєння.