Болгарія вперше залучила армію до стримування потоку мігрантів
15:20, 27 квітня 2015Світ
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Влада Болгарії вперше відправила війська на кордон з Туреччиною, щоб стримати потік нелегальних мігрантів, які в основному прибувають з Туреччини та Іраку.
Болгарія привернула армію для стримування мігрантів з Туреччини / vokrug-sveta.info
Влада Болгарії раніше звинувачувала Туреччину в тому, що вона направляє частину прибуваючих в країну біженців з Сирії до болгарського кордону, передає Бі-бі-сі.
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Правозахисники критикують Болгарію за те, що біженцям відмовляється у в'їзді і в можливості попросити притулку в країні.
Минулого тижня Євросоюз погодив пакет нових заходів для стримування припливу мігрантів по морю, однак деякі країни ЄС скаржилися, що до їх думки не прислухалися.
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