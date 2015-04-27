Болгарія вперше залучила армію до стримування потоку мігрантів

Влада Болгарії раніше звинувачувала Туреччину в тому, що вона направляє частину прибуваючих в країну біженців з Сирії до болгарського кордону, передає Бі-бі-сі.

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Правозахисники критикують Болгарію за те, що біженцям відмовляється у в'їзді і в можливості попросити притулку в країні.

Минулого тижня Євросоюз погодив пакет нових заходів для стримування припливу мігрантів по морю, однак деякі країни ЄС скаржилися, що до їх думки не прислухалися.