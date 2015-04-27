Прокуратура РФ знайшла винних в аварії російського траулера в Охотському морі

Ім'я чиновника не називається, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Прокурори заявили про "серйозні недоліки" у роботі Росриболовства, яке не перевірило належним чином судно, що вийшло в море.

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Як вказується у повідомленні прокуратури, порушення були знайдені в роботі підвідомчого Росриболовству ФДБЗУ Сахалінрибвод, яка займається спостереженням за флотом, сертифікацією та контролем за відповідністю суден вимогам безпеки.

Великий автономний траулер "Дальний Восток" затонув у ніч на 2 квітня в акваторії Охотського моря. Зі 132 рибалок, що перебували на борту, загинули 57.

Раніше УНІАН повідомляв, що у компанії-власнику затонулого траулера заявили, що не знають, звідки на судні взялися іноземці.