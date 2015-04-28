Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Непалі перевищила 4300 людей

Міжнародна допомога стала прибувати до розташованої в Гімалаях країни з населенням 28 мільйонів людей, передає Радіо Свобода.

Гуманітарна ситуація критична. Від 25 квітня, коли стався перший удар стихії, у столиці Непалу Катманду та інших місцевостях країни тисячі людей сплять просто неба, багато хто з них – у саморобних наметах. Лікарні переповнені, бракує води, їжі та електроенергії, зростає ризик інфекційних захворювань.

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Сусідні Індія та Китай першими прийшли на допомогу потерпілим. 27 квітня США оголосили про виділення додатково 9 мільйонів доларів, загальний обсяг американської допомоги Непалу сягнув таким чином 10 мільйонів доларів.

Міністр оборони США Аштон Картер повідомив, що два транспортні літаки Військово-повітряних сил із пошуково-рятувальним персоналом та витратними матеріалами вирушили до Непалу.

У Непалі перебуває чи може перебувати 161 українець, інформації про громадян України серед постраждалих чи загиблих внаслідок землетрусів немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість загиблих від землетрусу в Непалі перевищила 4 тисячі осіб.