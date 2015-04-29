Мешканці Непалу перекрили дорогу вантажівкам із гуманітарною допомогою (фото)

Мешканці одного з непальських сіл, що розташоване в трьох годинах їзди від столиці країни Катманду, перегородили дорогу вантажівкам, які перевозили гуманітарну допомогу для постраждалих від землетрусу. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

«Уряд не дає нам їжі. Вантажівки з рисом проїжджають повз. Все везуть в центральні райони», — заявив один із протестуючих Удхав Гірі (Udhav Giri). Заблокувавши шинами проїзд, жителі села зупинили п'ять вантажівок із гуманітарною допомогою, в тому числі з рисом, локшиною і печивом.

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«Це стихійне лихо безпрецедентного масштабу. Рятувальна операція була проведена не бездоганно», — заявив міністр зв'язку і масових комунікацій Мінендра Ріджал (Minendra Rijal).

У середу, 29 квітня, у Катманду двісті людей зібралися біля парламенту, вимагаючи від уряду допомогти постраждалим від стихійного лиха.

За даними ООН, в регіоні відчувається брак продовольства, питної води, а також предметів першої необхідності, десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.

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Жертвами землетрусу в Непалі, що стався 25 квітня, стали понад 5 тисяч осіб. Однак прем'єр-міністр Непалу Сушіл Коірала не виключив, що підсумкова цифра може наблизитися до 10 тисяч. Розбір завалів в зоні лиха триває. Ліквідувати наслідки землетрусу Непалу допомагають Японія і Росія. Про свою готовність допомогти також заявили команди рятувальників із США, Ізраїлю, Франції, Великобританії, Швейцарії, Польщі, ОАЕ.