Уряд Грузії пішов у відставку через "підкилимну війну" міністрів - політолог

Відомий грузинський політолог Гела Васадзе вважає, що основними причинами відставки уряду Грузії є неефективність роботи міністрів, а також так звана "підкилимна війна".

Про це експерт розповів спеціально для ТСН.ua.

На його думку, відставка уряду Грузії була зрозумілою та логічною, оскільки за 2,5 роки правління "Грузинської мрії" поглибилась економічна, фінансова та політична криза в країні.

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"Падіння курсу ларі щодо долара, підвищення цін - це один бік медалі, який призвів до відставки уряду і активізув дії національної опозиції", - пояснює Васадзе.

Іншою причиною, за словами політолога, є так звана "гра бульдогів", в якій зіткнулися інтереси команди прем'єр-міністра та віце-прем'єра Грузії. "Були зіткнення різних інтересів, зокрема зіткнення інтересів команди прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі та віце-прем'єр Кахи Каладзе. І всім цим з тіні управляє істинний правитель країни Бідзіна Іванішвілі, який за сумісництвом є і російським мільярдером. Ось ця сама боротьба призвела до того, що сім міністрів пішли у відставку", - аргументує експерт.

І саме ця "підкилимна гра", вважає Васадзе, обумовила відставку уряду: "На пострадянському просторі навіть економічна, політична та фінансова кризи зовсім не є причинами для відставки уряду. Тут йде постійна боротьба бульдогів, про яку говорив ще Черчіль: "Радянська політика нагадує боротьбу бульдогів під килимом, й іноді одна мертва собака вилітає з-під килима"".

На думку Васадзе, найбільш гучними стали відставки міністра внутрішніх справ, який був безпосереднім ставлеником Гарібашвілі, та міністра інфраструктури, котрого, зокрема, грузини бачили на посту прем'єра.

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Можливими кандидатами на пост прем'єра Васадзе бачить, наймовірніше, теперішнього голову уряду Іраклія Гарібашвілі. Іншими кандидатами можуть бути Каха Каладзе та Нодар Джавахішвілі, якщо неформальний правитель Грузії Бідзіна Іванішвілі підтримає цих кандидатів. "Але це не має ніякого значення, тому що вони всі однакові і однаково не вміють працювати", - додає Васадзе, пророкуючи майбутнє поглиблення кризи в своїй країні.

Нагадаємо, що сьогодні уряд Грузії автоматично пішов у відставку у повному складі після того, як свій пост покинув міністр у справах спорту і молоді Леван Кіпіані.