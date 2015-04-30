"Нічні вовки" пояснили, яким чином потрапили на територію ЄС

Байкери з російського клубу «Нічні вовки», який вважається наближеним до президента РФ Володимира Путіна, які беруть участь у мотопробігу, в'їхали на територію Чехії.

Про це радіостанції «Говорит Москва» розповів керівник мотопробігу Андрій Бобровський.

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«Я перебуваю в Москві, тому що я з анульованою візою, для мене цей процес закінчився. Я не беру участь з точки зору організатора у цій справі, але я тепер займаюся координацією на місці. Частина наших учасників в Остраві знаходяться, так як ми плануємо заходи з консульством в честь 70-річчя визволення Острави»,- сказав він.

За його словами, мотоколона рухається за запланованим маршрутом.

Нагадаємо, раніше в офіційному блозі байкерів у «Живому Журналі» з'явилася інформація, що учасники пробігу перетнули кордон з ЄС та прямують до Братислави. При цьому кордон з якою державою та якими методами байкери перетнули цей кордон, не уточнювалося.