У російській Читі на параді до Дня Перемоги загорівся зенітний комплекс «Бук»

У російській Читі під час параду до 70-річчя Перемоги 9 травня загорівся двигун зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Про це повідомляє місцевий сайт "Чита.ру".

Ракетна установка під час параду Перемоги в Читі пройшла площу Леніна і задимилася в районі тролейбусної зупинки «Скороход». Після гасіння загоряння до установки під'їхала військова вантажівк, яка відвезла "Бук" на причепі.

«Це ЗРК «Бук». Задимівся двигун, його загасили за кілька хвилин. Буває таке з технікою», — повідомило джерело.

У прес-службі Східного військового округу інформацію про задимлення ІА «Чита.Ру» підтвердили, пояснивши, що нештатної ситуації не було: «На одній із одиниць техніки було невелике задимлення двигуна. Можливо потрапило масло і диміло. Там жодної позаштатної ситуації не було, не було загрози».