Туреччина виступає за розгляд питання про розширення НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мевлют Чавушоглу сказав на підсумковій прес-конференції після засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

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Міністр зазначив, що на кожній значній зустрічі країн-членів НАТО обговорюються питання розширення НАТО.

"Ми за розширення НАТО. Ми маємо чотири країни-кандидати: Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Македонія і Грузія", - наголосив Чавушоглу.

"Ми думаємо, що фактично у 2016 ми хочемо провести саміт про розширення та особливо ті країни, які досягли прогресу, повинні отримати позитивну відповідь. Вони повинні отримати запрошення до членства", - наголосив Мевлют Чавушоглу, додавши, що країни, які направили свою заявку, повинні отримати відповідний лист-підтвердження, щоб стати членом НАТО.

За його словами, обговорюється така можливість відносно чотирьох держав. "Зараз є 4 країни-кандидати - Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія і Грузія", - повідомив він.

У зв'язку з цим, турецький міністр сказав, що план дій щодо членства в НАТО повинен бути імплементований.