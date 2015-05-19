Журналісти New York Times розкрили міжнародну мережу з продажу фальшивих дипломів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на статтю, опубліковану в неділю в електронній версії газети New York Times.

Як з'ясували журналісти видання, Axact володіє понад 370 барвисто і правдоподібно оформленими інтернет-сайтами, з допомогою яких можна купити фальшиве свідоцтво про закінчення навчального закладу. В "документах" зазначаються вигадані університети та інститути, назви яких нагадують відомі вузи.

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Бажаючі, можуть, наприклад, одержати диплом про закінчення Колумбіанського університету або Університету Барклі. Розрахунок шахраїв, як наголошується, полягає в тому, що власників цих "дипломів" можуть порахувати випускниками Колумбійського університету або Каліфорнійського університету в Берклі.

За твердженням видання, контроль над всією цією схемою здійснює компанія Axact, що базується в пакистанському місті Карачі і заявляє, що займається розробкою програмного забезпечення. Її співробітники цілодобово відповідають на дзвінки за телефонами, номери яких вказані на сайтах, вони ж і здійснюють продаж дипломів".

За даними газети, співробітники Axact нерідко вдаються до всіляких хитрощів, щоб продати фальшивий диплом, у тому числі видають себе за американських чиновників, які працюють в освітній сфері.