Буш радий, що НАТО обіцяє прийняти до своїх лав Україну і Грузію

Президент США Джордж Буш задоволений обіцянкою НАТО в майбутньому прийняти до Північноатлантичного альянсу Україну і Грузію.

«Народи України і Грузії є натхненням для всього світу, і я був радий, що на цьому тижні НАТО оголосило про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО», - заявив Буш у суботу в щотижневому радіозверненні до нації, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Напередодні в Бухаресті завершився саміт НАТО, на якому ухвалено рішення відкласти до грудня приєднання Грузії і України до Плану дій з членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі. При цьому генеральний секретар альянсу Яап де Хооп Схеффер сказав, що Грузія і Україна в перспективі стануть членами блоку.

Газета.ру