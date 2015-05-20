Малайзія, Таїланд та Індонезія дадуть притулок мігрантам
13:35, 20 травня 2015Світ
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Влада Малайзії, Таїланду та Індонезії домовилися про надання тимчасового притулку 7 тис. мігрантів, які прибули до берегів цих країн за останні тижні.
REUTERS
За підсумками зустрічі в Куала-Лумпурі була прийнята резолюція про допомогу мігрантам, які протягом року будуть розселені за участю міжнародного співтовариства, передає Бі-бі-сі.
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Раніше повідомлялося, що в Малаккській протоці, що розділяє Малайський півострів і острів Суматра, врятовано понад 100 мігрантів, які біжать з М'янми і Бангладеш і намагаються потрапити в Індонезію.
Через наплив переселенців Малайзія і Таїланд закрили свої кордони для прийому мігрантів, однак Індонезія не змогла повністю заблокувати доступ біженцям.
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