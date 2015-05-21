"Євроліві" не чули про приписані їм плани закупівлі пам'ятників Леніну

Про це йдеться у відповіді прес-служби партії на запит УНІАН.

"Ми не знаємо про Анну Кьольманн і вона не представляє партію Європейські Ліві. Ця інформація (про збір коштів на пам'ятники - ред.) не відповідає дійсності", - сказано у відповіді.

Раніше агентство golos.ua і низка російських ЗМІ повідомили, що представник "Євролівих" Анна Кьольманн збирає кошти, щоб урятувати з України пам'ятники Володимиру Леніну, які підлягають демонтажу.

Читайте такожЗМІ: Україні пропонують експортувати пам'ятники Леніну"Якщо новій владі в Україні не потрібно її минуле, яким би воно ні було у Радянському Союзі, значить, їй не потрібно майбутнє в Європейському Союзі. Ми доб'ємося свого, і обов'язково врятуємо хоча б частину світової спадщини, яка потрапила до рук вандалів", - нібито сказала жінка.

Нагадаємо, за даними Інституту національної пам'яті, за станом на кінець 2014 року в Україні демонтовано понад 500 пам'ятників Леніну, понад 1700 залишалися на своїх місцях.

Довідка. Партія "Євроліві" об'єднує десятки партій-членів з країн ЄС, представлена в національних парламентах декількох країн і Європарламенті.