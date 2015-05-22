Батько полоненого ГРУшника розповів, як син потрапив на Донбас
01:08, 22 травня 2015Світ
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Батько полоненого російського ГРУшника Євгена Єрофєєва Володимир розповів, що його син - нібито офіцер запасу і не є військовослужбовцем російської армії.
Володимир Єрофєєв знав, що його син знаходиться в Луганську / Фото УНИАН
Про це він повідомив в інтерв'ю російським журналістам, повідомляє ТСН.
Виявилося, що Володимир Єрофєєв знав, що його син знаходиться в Луганську. Мовляв, він говорив, перед тим як туди поїхати.
"Я не став його відмовляти. Він дорослий і офіцер тим більше. Він знає, що робити", — сказав Володимир Єрофєєв.
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Батько військового стверджує, що його син - колишній офіцер і капітан запасу. Після Нового року він звільнився з армії.
"Я, правда, не знаю у зв'язку з чим, як там. Намагався відрадити, але він звільнився", - додав Ефофеев.
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