Бізнесмен, який знав Путіна в 90-х: Березовський та Ходорковський "попалися" на перше враження про президента

Саме на гарне враження, яке Володимир Путін оманливо справляв при першій зустрічі, в свій час "попалися" Борис Березовський та Михайло Ходорковський.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів бізнесмен із Петербурга Максим Фрейдзон, який у Нью-Йорку намагається судитися з компаніями "Газпром" і "Лукойл" та їх керівництвом в рамках закону "Про тих, хто підпав під вплив рекетирів та корумпованих організацій".

"Думаю, що на цьому попалися і Березовський, і Ходорковський. Тому що людина мимоволі моделює свого візаві по собі. Є якісь, як кажуть у злочинному світі, "поняття", є якісь рамки, в яких людина буде себе тримати. А тут, як мені тоді здалося, цих рамок немає в принципі", - розповідає він.

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Фрейдзон також зазначає, що йому ще тоді здалося, що у Путіна є фетиш грошей, причому як якоїсь абстрактної ідеї.

"Може бути, як способу захисту від цього світу. Було зрозуміло, що і в КДБ пішов, щоб організацію за собою поставити. Загалом, було видно, що він намагається захиститися і що для нього цей сакральний фетиш грошей є одночасно захистом від усіх можливих неприємностей. А якщо додати сюди популярну в Росії думку, що "за гроші все можна"...", - продовжує бізнесмен.

Також Максим Фрейдзон заявив, що політика Путіна спрямована на знищення Росії і на остаточний розвал того, що вдалося так чи інакше побудувати після закінчення комуністичної влади в РФ.