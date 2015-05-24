У Польщі розпочався другий тур президентських виборів

По всій країні в неділю відкрилося понад 27 тисяч виборчих дільниць, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

У бюлетені для голосування внесено імена чинного глави держави Броніслава Коморовського і кандидата від найбільшої в країні опозиційної партії "Право і справедливість" Анджея Дуди.

Читайте такожНа президента Польщі намагалися напасти під час зустрічі з виборцямиЗа підсумками першого туру голосування 10 травня Коморовський програв своєму головному конкуренту лише один відсоток. При цьому жодному з кандидатів не вдалося набрати 50% голосів, необхідних для перемоги.

За даними соцопитувань, шанси обох кандидатів у президенти на перемогу у другому турі практично рівні.