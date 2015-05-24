У Польщі завершується другий тур президентських виборів, явка перевищує 40 відсотків



Як повідомили на прес-конференції в Державній виборчій комісії (ДВК) Польщі, станом на 17:00 і на основі даних з 25 957 тис. виборчих дільниць, видано 12 млн 194 тис. бюлетенів, пише ТАСС.

«Таким чином, рівень явки на даний момент склав 40,51 відсотків виборців з 30 млн 909 тис. громадян, які мають право голосу», - зазначили в ДВК.

У першому турі явка в цей час була на рівні 34,41 відсотків.

Читайте такожУ Польщі розпочався другий тур президентських виборів

Офіційні результати підрахунку голосів ДВК обіцяє надати ввечері в понеділок, 25 травня.

На посаду глави держави претендують чинний президент Польщі Броніслав Коморовський та лідер головної опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Дуда.

У першому турі виборів, що відбулися 10 травня, Дуда за результатами голосування на 1 відсоток випередив Коморовського.