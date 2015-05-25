У Туркменістані встановили 21-метровий позолочений пам'ятник чинному президентові (фото)

Позолочений пам'ятник заввишки 21 метр, на якому глава держави зображений верхи на коні з високо піднятою правою рукою, урочисто відкритий в Ашхабаді в День міста, повідомляє Російська служба ВВС.

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Рішення про відкриття монумента прийняв парламент "на підставі численних звернень громадян".

На відміну від свого попередника Сапармурата Ніязова, в честь якого за життя були споруджені сотні помпезних пам'ятників по всій країні, нинішній туркменський лідер досі утримувався від подібного увічнення себе.