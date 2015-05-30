Обама оголосив Техас зоною стихійного лиха

Президент США Барак Обама в п'ятницю оголосив штат Техас зоною стихійного лиха у зв'язку з сильними бурями й повенями, повідомила прес-служба Білого дому, передає ТАСС.

В адміністрації президента уточнили, що голова держави "наказав направити федеральну допомогу на підтримку зусиль штату, місцевої влади з відновлення районів, які постраждали від сильних бурь, торнадо, потужного вітру і дощів, що не припиняються з 4 травня".

Допомога федерального центру включає в себе гранти на відновлення житла, спорудження тимчасових будинків та на інші потреби населення і підприємців, які зазнали збитків внаслідок стихії в округах Харріс, Хейс і Ван Зандт.

Раніше американське інформаційне агентство Associated Press повідомило, що кількість людей, які загинули в американських штатах Техас і Оклахома внаслідок буревіїв і повеней, за останній тиждень досягла 28. За його даними, 24 людини загинули в Техасі, чотири - в Оклахомі. Зниклими безвісти в Техасі вважаються 13 осіб.

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У містечку Уортон на півдненному сході Техасу через підвищення рівня води в річці Колорадо були евакуйовані в цілях обережності жителі приблизно 300 будинків. Населення Уортона становить близько 8,5 тис. осіб. Очікується, що в найближчі години рівень води в річці підніметься більш ніж на 10 метрів, будуть затоплені деякі вулиці.

Влада вже затоплених міст Техасу і Оклахоми, як і раніше, утримується від уточнення завданих стихією збитків, масштаби якої майже щогодини збільшуються. Повідомляється про тисячі пошкоджених житлових будинків і господарських будівель, десятки тисяч евакуйованих людей і сотні кілометрів автомобільних доріг, які стали непридатними. Поки всі сили та засоби спрямовані на запобігання нових можливих людських жертв, а також на надання допомоги людям.