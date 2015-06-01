Міноборони РФ влітку в 1,5 рази збільшить інтенсивність бойової підготовки армії

Про це повідомляє управління прес-служби і інформації Міноборони Росії, передає РИА Новости.

За зимовий період, який триває у ЗС РФ з грудня по кінець квітня, було проведено більше двох тисяч навчань на 130 полігонах, при цьому кількість двосторонніх навчань зросла майже на 45%.

Літній період у ЗС РФ триває з червня до кінця листопада.

"Першого червня 2015 року в Збройних силах Російської Федерації починається літній період навчання. Інтенсивність бойової підготовки військ в порівнянні із зимовим періодом навчання зросте в 1,5 рази", - йдеться в повідомленні.

Основний упор буде зроблений на спільні та міжвидові тактичні навчання.

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При цьому основним завданням буде підготовка органів управління та військ до участі у стратегічному командно-штабному навчанні "Центр-2015".

Як повідомлялося, за рішенням верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ Володимира Путіна в рамках підготовки до стратегічного вчення "Центр-2015" проводилася раптова перевірка бойової готовності угруповання авіації і військ протиповітряної оборони Центрального військового округу.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію не проводити подібного роду військових навчань, які б могли викликати непорозуміння серед міжнародного співтовариства.