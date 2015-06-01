Міноборони РФ влітку в 1,5 рази збільшить інтенсивність бойової підготовки армії
У період літнього навчання інтенсивність бойової підготовки Збройних сил РФ збільшиться в 1,5 рази в порівнянні із зимовим.
Про це повідомляє управління прес-служби і інформації Міноборони Росії, передає РИА Новости.
За зимовий період, який триває у ЗС РФ з грудня по кінець квітня, було проведено більше двох тисяч навчань на 130 полігонах, при цьому кількість двосторонніх навчань зросла майже на 45%.
Літній період у ЗС РФ триває з червня до кінця листопада.
"Першого червня 2015 року в Збройних силах Російської Федерації починається літній період навчання. Інтенсивність бойової підготовки військ в порівнянні із зимовим періодом навчання зросте в 1,5 рази", - йдеться в повідомленні.
Основний упор буде зроблений на спільні та міжвидові тактичні навчання.
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При цьому основним завданням буде підготовка органів управління та військ до участі у стратегічному командно-штабному навчанні "Центр-2015".
Як повідомлялося, за рішенням верховного головнокомандуючого Збройними силами РФ Володимира Путіна в рамках підготовки до стратегічного вчення "Центр-2015" проводилася раптова перевірка бойової готовності угруповання авіації і військ протиповітряної оборони Центрального військового округу.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію не проводити подібного роду військових навчань, які б могли викликати непорозуміння серед міжнародного співтовариства.