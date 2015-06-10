Німеччина завершила процес ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Чудові новини: Німеччина завершила процедуру ратифікації Угоди про асоціацію і передає відповідні грамоти в Брюссель", - написав він.

Чудові новини: Німеччина завершила процедуру ратифікації Угоди про асоціацію і передає відповідні грамоти в Брюссель pic.twitter.com/TbJ3tFXwJz — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 Червень 2015

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Бундестаг Німеччини (нижня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.