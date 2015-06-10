Німеччина завершила процес ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС

13:18, 10 червня 2015
Світ
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ФРН завершила процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

ФРН ратифікувала асоціацію Україна-ЄС / adelante.biz.ua

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Чудові новини: Німеччина завершила процедуру ратифікації Угоди про асоціацію і передає відповідні грамоти в Брюссель", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Бундестаг Німеччини (нижня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

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