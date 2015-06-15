ОБСЄ: влада різних країн повинна припиняти пропаганду, яка підтримує війну в Україні
08:17, 15 червня 2015Світ
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Уряди різних країн повинні зупинити маніпуляції в ЗМІ у зв'язку з висвітленням конфлікту в Україні.
Reuters
Про це заявила представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дуня Міятович, передає Бі-бі-сі. За її словами, багато медіаресурсів займаються пропагандою ненависті і підтримкою війни.
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Криза в Україні призвела до погіршення безпеки журналістів: ОБСЄ повідомляє про загибель 10 працівників ЗМІ в Донецькій і Луганській областях.
Серед країн, що ставлять свободу слова під удар, представник організації особливо виділила Азербайджан, Росію і Україну.
У понеділок у Відні пройде конференція з безпеки журналістів, на якій буде і Дуня Міятович.
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