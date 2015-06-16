Чеський євродепутат приїде до окупованого Криму

Там він братиме участь у зустрічі міжнародного медіаклубу "Формат а-3", передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення організаторів заходу.

Крім того, що Рансдорф - заступник голови комітету Європарламенту з промисловості, досліджень і енергетики, він також є одним із чеських лідерів, які у травні заблокували процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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При цьому євродепутат переконаний, що в кризі в Україні винні передусім США, які начебто роблять все для того, щоб "не допустити стратегічного партнерства Німеччини та РФ".

Також він вважає неправильною позицію Євросоюзу, за якою санкції можуть вплинути на Росію, і вона змінить свою політику щодо України.