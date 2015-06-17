Латвія "засікла" біля своїх вод дев'ять російських літаків і кілька військових кораблів

За минулу добу поблизу Латвії було помічено дев'ять літаків Збройних сил Росії, а також кілька військових кораблів, повідомляє mixnews.lv.

У вівторок з ранку в Латвійській ексклюзивній економічній зоні, в 20 милях від державних територіальних вод було помічено російське судно підводного човна СС-750 класу "Каштан". Пізніше літаки НАТО констатували над нейтральними водами Балтійського моря російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, військово-транспортний літак Ан-26, літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 та два літаки-винищувачі Міг-31.

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Також минулої ночі в Латвійській ексклюзивній економічній зоні в 27 милях від державних територіальних вод був помічений російський військовий підводний човен класу "Кіло", корвет класу "Пархим" і російський корабель постачання "Біра".

В цілому за цей рік поблизу Латвійських територіальних вод російська військова техніка була помічена 61 раз.