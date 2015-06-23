Стало відомо, як агресія РФ вплинула на оборонні бюджети країн НАТО (інфографіка)

Про це свідчить інфографіка, підготовлена Інститутом світової політики, передає "ЄвроПравда".

Свої оборонні бюджети збільшили (у співвідношенні до ВВП країни) у 2014 році східноєвропейські країни, які найбільше занепокоєні посиленням агресивності РФ. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію, Польщу та Румунію. Також витрати на оборону збільшила й Норвегія.

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У свою чергу шість країн-членів НАТО зменшують видатки на оборону. У минулому році свої оборонні бюджети скоротили Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Німеччина – країни, що відіграють головну роль у стабілізації ситуації в Європі.

Крім того, військові бюджети скорочують країни, що традиційно вважаються дружніми до РФ: Угорщина, Італія та Болгарія.