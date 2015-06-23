Лівія пригрозила атакувати з повітря європейські кораблі через операцію проти нелегалів

Командувач ВПС міжнародно визнаного уряду Лівії Сакр аль-Джаруши (Saqr Al-Jaroushi) пригрозив державам Європи атакувати з повітря їх кораблі, якщо вони без дозволу зайдуть в лівійські територіальні води. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Попередження прозвучало після того, як 22 червня міністри закордонних справ ЄС домовилися про початок операції по боротьбі з незаконним перевезенням людей через Середземне море.

Плани ЄС викликали занепокоєння і в самопроголошеного лівійського уряду в Тріполі. У МВС дорікнули Брюсселю в тому, що він не взяв до уваги складну ситуацію в Лівії і не співпрацював з лівійською владою з питання повернення мігрантів. Глава невизнаного уряду в травні говорив, що сили ЄС отримають відсіч, якщо вони вторгнуться в територіальні води країни.

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На поточному етапі операції ЄС обмежиться збором даних про нелегальних перевізників в Середземному морі з допомогою підводних човнів, безпілотників, бойових кораблів і вертольотів. Для того, щоб діяти в територіальних водах Лівії, Брюсселю знадобиться резолюція Радбезу ООН і схвалення лівійської влади.

За останній рік збільшилося число мігрантів з Близького Сходу та Африки, які загинули при спробі дістатися до Європи через Середземне море. З початку 2015 року там померли майже дві тисячі нелегалів, а за весь 2014 рік — 425 осіб.