Поліція Вірменії буде "жорстко запобігати" спробам демонстрантів зайняти інші вулиці в Єревані

Про це заявив начальник поліції Вірменії Володимир Гаспарян, повідомляє Новости Армения.

"Я впевнений, що необхідності в застосуванні сили не буде, якщо все буде проходити мирно", - сказав Гаспарян.

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Він також закликав демонстрантів крім проспекту Баграмяна не блокувати інші вулиці та проспекти. "Ці спроби будуть припинятися дуже жорстко", - зазначив Гаспарян.

"У разі спроб блокування інших вулиць ми проведемо дуже жорсткі локальні операції", - сказав він, додавши, що поліція не допустить беззаконня.

Як повідомляв УНІАН, тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.