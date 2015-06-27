Поліція Вірменії буде "жорстко запобігати" спробам демонстрантів зайняти інші вулиці в Єревані
У поліції Вірменії впевнені, що застосовувати силу проти демонстрантів в Єревані не доведеться, але мають намір "жорстко запобігати" спробам мітингувальників блокувати інші вулиці в Єревані крім проспекту Баграмяна.
Про це заявив начальник поліції Вірменії Володимир Гаспарян, повідомляє Новости Армения.
"Я впевнений, що необхідності в застосуванні сили не буде, якщо все буде проходити мирно", - сказав Гаспарян.
Читайте такожУ Єревані мітингувальники вигнали журналістів російського пропагандистського каналу
Він також закликав демонстрантів крім проспекту Баграмяна не блокувати інші вулиці та проспекти. "Ці спроби будуть припинятися дуже жорстко", - зазначив Гаспарян.
"У разі спроб блокування інших вулиць ми проведемо дуже жорсткі локальні операції", - сказав він, додавши, що поліція не допустить беззаконня.
Як повідомляв УНІАН, тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.