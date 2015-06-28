У Франції підозрюваний у нападі зробив селфі з відрубаною головою

Повідомляється, що селфі було відправлено через сервіс повідомлень WhatsApp на номер, зареєстрований у Північній Америці, передає Бі-бі-сі. Особа одержувача фотографії встановлюється.

Читайте такожБойовик, який напав на завод у Франції, почав давати свідченняНапад на завод у Сен-Кантен-Фаллавье поблизу Ліона було скоєно в п'ятницю, 26 червня. Співробітник транспортної компанії вільно проїхав на службовому автомобілі на територію підприємства, після чого врізався в газові балони, що стояли на вулиці. Ніхто з працівників складу не постраждав, однак на місці події було виявлено тіло чоловіка та ісламістські прапори.

Один з підозрюваних в нападі – 35-річний Ясін Салі - був затриманий, зараз його допитує поліція. За словами представника прокуратури Парижа, він поки відмовляється давати свідчення.