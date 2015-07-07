Світовий конгрес українців збираються включити у російський "стоп-лист" небажаних організацій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Федерації РФ, зокрема, Рада включила до свого «стоп-листа» 12 іноземних організацій.

Так, крім вищеназваних, до попереднього списку «небажаних організацій» увійшли Інститут "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса), Національний фонд демократії, Міжнародний республіканський інститут, Національний демократичний інститут міжнародних питань, Фонд Макартурів, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд "Освіта для демократії", Східно-Європейський демократичний центр.

Як заявила сьогодні на прес-конференції в Москві спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, верхня палата направить цей список до Генпрокуратури РФ і МЗС РФ, щоб ці відомства включили ці організації до списку «небажаних організацій» у Росії. Підставою для складання списку, як заявила Матвієнко, стали звернення з регіонів, влада яких стурбована тим, що на їх території працюють іноземні організації, які не мають навіть філій у Росії.

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Передбачається, що 8 липня Рада Федерації прийме відповідні звернення до генпрокурора Юрія Чайки, голови МЗС Сергія Лаврова й голови Мін'юсту Олександра Коновалова з проханням вжити додаткових заходів із протидії «антиросійській активності іноземних і міжнародних неурядових організацій».

У проекті постанови зазначається, що сьогодні Росія зіткнулася з найпотужнішою за останні чверть століття атакою на свої національні інтереси, цінності та інститути. «Головна її мета - впливати на внутрішньополітичну ситуацію в Росії, підірвати патріотичну єдність нашого народу, зірвати інтеграційні проекти з російською участю на теренах СНД і досягти геополітичної ізоляції нашої країни», - зазначають автори документа.

Підкреслюється, що «безпрецедентне» за масштабом залучення до цієї діяльності неурядових організацій, фінансованих у тому числі з державних бюджетів іноземних держав, дає підстави говорити про «м'яку агресію» проти РФ та її народу.

«З урахуванням того, що значна частина таких організацій реалізує свої програми не через власні відділення на території РФ, а з-за кордону й через посередників, потрібно завчасне інформування російської громадськості про ризики, що виникають при взаємодії з ними, а також постійний моніторинг ефективності чинного правового механізму, передбаченого вищевказаним федеральним законом», - вважають у Раді Федерації.

«Стоп-лист» є відкритим документом, який може змінюватися за підсумками дискусії за участю державних органів та інститутів громадянського суспільства.

Довідка УНІАН. 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ за позовом Мін'юсту було ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

18 травня 2012 року Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії й виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Світовий конгрес українців (укр. Світовий конгрес українців) був заснований в 1967 році, об'єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв'язки з українцями ще 14 країн. Ставить за мету захищати інтереси та права українців у всьому світі і координувати зв'язки між ними.

Був визнаний у 2003 неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об'єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

Кримська польова місія з прав людини - спільна ініціатива українських і російських правозахисних організацій, розпочала роботу 5 березня 2014 року. Ставить метою надання відомостей про події в Криму, зниження рівня небезпеки для всіх учасників конфлікту, підтримання в регіоні правового поля, здійснює моніторинг загальної ситуації з дотриманням міжнародного гуманітарного права та фундаментальних прав людини на території Кримського півострова.