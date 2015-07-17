В Євросоюзі пропонують посилити правила перевірки пілотів

Ця міра ініційована для того, щоб не допустити повторення трагедії, яка сталася з літаком компанії Germanwings, передає Бі-бі-сі. EASA, зокрема, пропонує ввести додаткові психологічні перевірки пілотів і тести на алкоголь і наркотики. Результати перевірок повинні потрапляти в загальну базу Євросоюзу.

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Крім того, пропонується ширше розповсюджувати та підтримувати правило "двох людей у кабіні пілота", введене деякими країнами ЄС відразу після трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня літак компанії Germanwings, який здійснював рейс з Барселони в Дюссельдорф, розбився Альпах. У результаті катастрофи загинули всі 150 осіб, якы перебували на борту, в тому числі 6 членів екіпажу. На думку слідчих, другий пілот літака 27-річний Андреас Любіц навмисно почав зниження над Альпами, в результаті чого літак врізався в гору.