У ВМС США заявили, що американські війська готові відповісти на будь-який інцидент у Південно-Китайському морі

Новий командувач Тихоокеанським флотом ВМС США адмірал Скотт Свіфт заявив, що американські війська добре оснащені і готові відповісти на будь-який інцидент в Південно-Китайському морі, де вже досить довгий час існують територіальні диспути між Китаєм, Філіппінами, В'єтнамом, Тайванем, Малайзією і Брунеєм.

Свіфт зазначив, що США при необхідності готові надіслати у цей регіон більше чотирьох бойових кораблів. Також він сказав, що "дуже зацікавлений в розширенні щорічних військових навчань з союзниками, можливо, включаючи Японію, передає DT.ua з посиланнім South China Morning Post.

Також адмірал підкреслив, що він "дуже задоволений тими ресурсами, які знаходяться в його розпорядженні як командувача Тихоокеанським флотом ВМС США".

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Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що Філіппіни разом із США проведуть військові навчання біля Південно-Китайського моря. Навчання продовжаться ще два тижні. Дводенні навчання з Японією пройшли 23-24 червня у філіппінських територіальних водах. США неодноразово вимагали від Китаю припинити насипати острови в Південно-Китайському морі, адже ці дії, на думку Вашингтона, несе загрозу безпеці в цьому регіоні.

Пекін заявляв, США і Філіппіни перебільшують китайську загрозу біля спірних островів Спратлі. 13 травня Пекін зажадав т від США пояснень у зв'язку з планами направити авіацію і флот в Південно-Китайське море.

Тоді ж стало відомо, що Пентагон розглядає можливість відправки військової авіації і флоту для забезпечення безпеки навігації в районі штучних островів Китаю, які Пекін звів у районі спірних островів у Південно-Китайському морі.