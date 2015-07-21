Британські експерти знайшли докази використання бойовиками ІД хімічної зброї
Така зброя використовується бойовиками проти курдських сил і мирного населення в Іраку і Сирії.
Такі дані вдалося отримати британським польовим слідчим, передає Newsweek.
Про можливе застосування ІД хімзброї під час трьох атак на північному сході Сирії і поблизу іракського Мосула повідомили курдські війська. Дві моніторингові групи британських організацій Conflict Armament Research і Sahan Research відправили місії в окуповані ісламістами країни.
Дослідивши воронки, залишки зброї, саморобних вибухових пристроїв і амуніції, експерти виявили докази використання хімікатів. Крім того, солдати, які брали участь у зазначених боях, були госпіталізовані з частковим паралічем, проблемами дихальної системи і подразненням очей.
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Результати обстеження показали присутність в їх організмі слідів фосфіну - токсичної газоутворюючої рідини. В одному з випадків моніторингова місія виявила залишки речовини, схожої на хлорин.
На думку експертів, ці три атаки можуть бути пробним запуском – бойовики експериментують і оцінюють свої можливості.