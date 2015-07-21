Британські експерти знайшли докази використання бойовиками ІД хімічної зброї

Такі дані вдалося отримати британським польовим слідчим, передає Newsweek.

Про можливе застосування ІД хімзброї під час трьох атак на північному сході Сирії і поблизу іракського Мосула повідомили курдські війська. Дві моніторингові групи британських організацій Conflict Armament Research і Sahan Research відправили місії в окуповані ісламістами країни.

Дослідивши воронки, залишки зброї, саморобних вибухових пристроїв і амуніції, експерти виявили докази використання хімікатів. Крім того, солдати, які брали участь у зазначених боях, були госпіталізовані з частковим паралічем, проблемами дихальної системи і подразненням очей.

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Результати обстеження показали присутність в їх організмі слідів фосфіну - токсичної газоутворюючої рідини. В одному з випадків моніторингова місія виявила залишки речовини, схожої на хлорин.

На думку експертів, ці три атаки можуть бути пробним запуском – бойовики експериментують і оцінюють свої можливості.